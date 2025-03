Festival do Grostoli 2025 ocorre em Garibaldi no mês de abril

A quarta edição do Festival do Grostoli está marcada para os dias 25, 26 e 27 de abril de 2025, em frente à Igreja São Pedro, em Garibaldi . O lançamento oficial ocorreu na noite desta terça-feira (25).

Neste ano, serão 15 comunidades na produção da estrela do evento e também haverá nove operações de gastronomia. São opções de risotos, pizzas artesanais, grostoli gourmet, hambúrguer artesanal feito com massa de grostoli, polenta, queijos, vinhos, espumantes e chopp artesanal.

A quarta edição é uma realização da prefeitura de Garibaldi, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, e do Grupo RBS. O Festival do Grostoli também integra as atividades comemorativas de 150 anos da imigração italiana.