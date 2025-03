Homem é preso pela Guarda Municipal com mais de 240 porções de droga em Caxias do Sul 

Guarda Municipal de Caxias do Sul / Divulgação

Drogas e dinheiro apreendidas com o homem.

Um homem de 34 anost, cuja identidade não foi divulgada, foi preso nesa sexta-feira (28) com 247 porções de diferentes drogas. Ele foi localizado por agentes da Guarda Municipal de Caxias do Sul no bairro Primeiro de Maio.