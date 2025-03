Mais de um mês após início das aulas, escolas da Serra ainda não receberam uniformes do governo do Estado 

Poucas peças ou nenhum recebimento. Esse é o relato de diferentes escolas da Serra Gaúcha sobre os uniformes que o governo do Estado anunciou a distribuição em outubro do ano passado. Mais de um mês após o início das aulas, diversos alunos da redes estadual ainda não ganharam o kit com peças de verão e inverno. Só na região, cerca de 66 mil alunos devem receber as vestimentas.