Chuva deve seguir até sexta-feira na Serra; temperatura pode chegar a 5°C no sábado

A instabilidade deve persistir até o final da semana na Serra, conforme a Climatempo. De acordo com o serviço de meteorologia, as condições para temporais seguem ao menos até a quarta-feira (2) e, durante a chuva, os ventos podem chegar até os 80km/h.

Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apontam que Caxias do Sul registrou uma precipitação de 25,6 milímetros entre a segunda-feira (31) e a madrugada de terça (1).

Para esta terça, Caxias deve ter temperatura variando entre 17ºC e 22ºC, com 4,4mm de chuva previsto. Em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, os termômetros não passam dos 20ºC. E na quarta, a chuva deve ser de 12mm, com temperatura variando entre 19ºC e 26ºC no maior município da Serra.

Quinta, de acordo com a Climatempo, há chances de algumas pancadas de moderada a forte intensidade, e sexta com a chuva mais forte diminuindo.

Já no final de semana, a Serra deve ter as primeiras temperaturas mais baixas do ano: no sábado, São José dos Ausentes pode ter mínima de 5ºC e máxima de 14ºC, enquanto em Caxias não passará dos 19ºC.