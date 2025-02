Após três dias de adiamento, aulas se iniciam em 58 escolas estaduais de Caxias do Sul

Alunos foram recepcionados e encaminhados às salas de aula na instituição, localizada no bairro Desvio Rizzo. Luca Roth / Agencia RBS

Reencontro entre amigos, conversas, busca por orientações com monitores e aquele "até logo" aos pais. Esse era o clima entre os estudantes da Escola Alexandre Zattera, em Caxias do Sul, nessa manhã de quinta-feira (13), primeiro dia de aula na rede estadual.

Ao mesmo tempo, outras 216 escolas da Serra dão o pontapé inicial ao ano letivo, atendendo a cerca de 71,3 mil estudantes em 48 municípios, entre eles Caxias, Bento Gonçalves e Vacaria, que são sedes das coordenadorias regionais de educação (CREs).

Perto das 7h, os alunos do Zattera eram recepcionados pelos colaboradores da instituição, localizada no bairro Desvio Rizzo — uma das 58 estaduais da cidade. Este ano, a unidade conta com 840 matriculados entre os turnos da manhã, tarde e noite, e ensinos fundamental e médio.

Em filas, os estudantes receberam boas-vindas e foram alertados de que alguns espaços da escola ainda estão em obras e, portanto, é preciso cuidado e paciência a pisos faltando, faltas de luz pontuais, poeira e materiais de construção.

A estrutura recebe reforma nas instalações elétricas, novas coberturas, adequação do esgoto pluvial, criação de novas salas, além da recuperação do piso da quadra de esportes e pintura interna do hall de entrada. A previsão de entrega dos reparos estava vinculada ao dia da retomada dos estudos.

No portão de entrada, a vendedora Denise Grassi assistia com atenção a filha, Isadora Grassi, 11 anos, posicionada em fila para ser encaminhada às salas de aula. A menina irá frequentar o sexto ano.

— Ela está adorando e a gente também fica feliz do retorno das aulas, e entrada pelo portão principal, já que antes eles tinham aula no ginásio. Agora está tudo se encaminhando — relata a mãe.

O vigilante Márcio Alexander Neres, pai do estudante Felipe da Silva Neres, 14, tem opinião semelhante:

— As modificações, que eu dei uma olhada, ficaram boas, está bem melhor do que no ano passado. Nem tinha condições de dar aula.

O menino está matriculado no 9° ano e estuda na Alexandre Zattera desde o primeiro.

A diretora Maria Elisa Goulart Chagas, que completa um ano à frente da instituição neste mês, disse que a expectativa é grande para bater metas de ensino em 2025, após um ano voltado às etapas complexas das obras, que exigiram remanejo das aulas ao ginásio, por exemplo.

— É um momento de gratidão, tive o privilégio de estar na direção quando isso (reformas) aconteceu, mas sempre digo que é uma luta de muitas pessoas, a comunidade toda abraçou a escola. É uma luta que vem há 20 anos — define a gestora.

Três dias de adiamento

O calendário original da Secretaria de Educação previa a volta às aulas para a segunda-feira (10). No entanto, o Cpers, sindicato que representa os professores, obteve liminar na Justiça no domingo (9) que suspendia as aulas até o dia 17. O sindicato argumentou que o calor intenso prejudicaria o retorno do ano letivo. O governo recorreu da decisão e, nesta terça (11), conseguiu decisão favorável que permite a reabertura das escolas.