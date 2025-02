Governo do RS confirma que não haverá aulas na rede estadual nesta segunda-feira

As 2.320 escolas estaduais estarão vazias nesta segunda-feira (10). André Ávila / Agencia RBS

O governo do RS confirmou que não haverá aulas na rede estadual nesta segunda-feira (10). A decisão cumpre uma liminar da Justiça, proferida neste domingo (9), que adiou em uma semana o início das aulas nas escolas do Estado. Em nota, o Palácio Piratini diz que irá recorrer da decisão e que dará novas informações no decorrer da segunda.

A decisão da desembargadora do Tribunal de Justiça (TJ) Lucia de Fátima Cerveira atendeu a pedido do Cpers. O sindicato dos professores argumentou que o calor intenso prejudicaria o retorno do ano letivo, previsto para o dia 10, e que nem todas as escolas estaduais estão preparadas para suportar temperaturas acima de 40°C.

De acordo com a liminar, as aulas começarão no dia 17 de fevereiro. O governo tentará garantir a retomada do ano letivo na terça-feira (11) e dará as orientações às instituições de ensino e à comunidade escolar nesta segunda.

A rede estadual de ensino conta com cerca de 700 mil alunos, espalhados em 2.320 escolas.

Adiamentos nos municípios

Pelo menos sete prefeituras que haviam marcado o início das aulas para esta segunda (10) optaram por adiar a volta às aulas nas redes municipais de ensino, segundo levantamento do g1:

Dia 13 (quinta-feira)

Viamão, Região Metropolitana

Dia 17 (segunda-feira)

Nova Santa Rita , Região Metropolitana

, Região Metropolitana Canoas , Região Metropolitana

, Região Metropolitana Pinheiro Machado , sul do Estado

, sul do Estado Santana do Livramento , Fronteira Oeste

, Fronteira Oeste Cruz Alta , Noroeste

, Noroeste Rosário do Sul, Região Central

Onda de calor

De acordo com a Climatempo, a onda de calor deve persistir influenciando na elevação das temperaturas em todas as regiões do Estado, pelo menos, até a quarta-feira (12).

A semana começa com predomínio da estabilidade. A segunda-feira (10) será ensolarada, marcada pela presença de tempo firme e céu aberto. Não haverá condições para chuvas significativas.

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as máximas em Porto Alegre podem chegar aos 40ºC. O mesmo é esperado para cidades da Fronteira Oeste e da Campanha. Não é descartado que recordes de calor sejam superados.

Na terça-feira (11), a condição de calor intenso persiste durante o dia em todo RS. Contudo, a aproximação de uma nova frente fria sobre o oceano deverá estimular o retorno da instabilidade, especialmente no sul e leste gaúchos. A tendência é que essa frente fria avance na quarta-feira (12), ampliando as áreas de chuva.

Leia a nota:

"Nota sobre o adiamento do início do ano letivo na Rede Estadual de ensino

O governo do Estado informa que, em cumprimento a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não haverá aula nas 2.320 escolas da Rede Estadual nesta segunda-feira (10/2).