Secretaria da Saúde abre seleção para contratação temporária de médicos

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul abriu seleção para contratação temporária de médico clínico e também para três especialidades: psiquiatra da infância e adolescência, psiquiatra e neurologista pediátrico.

São sete vagas no total, sendo quatro para psiquiatra e uma para cada uma das demais. A carga horária é de 20 horas semanais e os vencimentos são de R$ 5.811,59.

As inscrições devem ser realizadas até as 17h do dia 21 de março de 2025, na Diretoria de Gestão, Trabalho e Educação da Secretaria Municipal da Saúde (Rua Marechal Floriano, n° 421, Centro, 6° andar, das 8h às 17h) ou pelo e-mail rhsaude@caxias.rs.gov.br. Não há cobrança de taxa de inscrição.