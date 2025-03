Sábado é de cuidados com a saúde da mulher nas unidades básicas de Caxias do Sul

Preocupada com a saúde, Crisielen Goulart de Mello, 29 anos, faz todos os anos o exame preventivo de câncer de colo de útero. Neste ano, aproveitou o mutirão realizado pela prefeitura de Caxias do Sul, já que durante a semana está envolvida com o trabalho como manicure e o cuidado com os dois filhos pequenos. Ela procurou a unidade básica de saúde (UBS) do bairro Cruzeiro, onde mora, no final da manhã.