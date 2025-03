Italian Design Day debate responsabilidades sociais e ambientais nesta segunda-feira em Caxias

No ano passado, Caxias do Sul recebeu a segunda edição do evento fora das capitais. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Promovido pelo Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre e pelo Consulado Honorário Italiano, o Italian Design Day (IDD) se consolidou em Caxias do Sul, que sedia nesta segunda-feira (17) a terceira edição do evento.

Com o tema "Desigualdades: o design para uma vida melhor", palestrantes sobem ao palco do UCS Teatro para debater a responsabilidade social e ambiental do design.

Os profissionais da área Fabio Novembre e David Dolcini conduzirão o debate de 2025.

O IDD é realizado anualmente em mais de cem países e tem se consolidado como ferramenta de promoção ao design italiano, um dos segmentos que mais caracterizam a Itália, celebrado ao redor do mundo como fonte de inspiração na criação de objetos e de soluções criativas.

Exposição Pink

Durante o IDD será feita a abertura da exposição Pink, com o trabalho de mulheres protagonistas do design gráfico italiano dos anos 1940.

A iniciativa é desenvolvida pelo Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália. A curadoria é da professora e designer Aline Fagundes e tem apoio da Florense.

A Mostra “Mulheres do Design Gráfico Italiano, das Origens à Contemporaneidade” permanece até o dia 11 de abril, das 8h às 22h30min, no Centro de Convivência da UCS.

Centro de Design Italiano em stand-by

A criação de um Centro de Design Italiano, com sede na CIC e que capacitaria profissionais da área, foi ventilada em 2023, na primeira realização do evento em Caxias. No entanto, passados dois anos desde que uma carta de intenções foi assinada, o projeto ainda segue apenas no papel.

Sem dar detalhes, o Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre diz que "o assunto está sendo discutido entre as partes envolvidas".

Além da CIC e do governo italiano, a criação do Centro de Design Italiano em Caxias do Sul conta com a chancela das empresas Intral, Agrale, Florense, Tramontina, Randon e Marcopolo.

Serviço