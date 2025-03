Rapaz morre afogado no Rio das Antas, em Jaquirana 

De acordo com o chamado feito aos bombeiros voluntários de Jaquirana, que atenderam inicialmente a ocorrência, o rapaz havia entrado na água pouco antes das 17h, tentando atravessar a nado uma área de remanso do rio. Ao submergir, não foi mais visto com vida. Foi solicitado o apoio dos bombeiros de Vacaria, por necessitar de mergulhadores.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz era natural de Vacaria e morava em Suzano, no interior de São Paulo, até se mudar para Caxias do Sul há poucas semanas. Ele havia ido a Jaquirana para passar o fim de semana em uma propriedade à beira do rio a fim de pescar com um amigo, que foi quem comunicou a ocorrência do afogamento.