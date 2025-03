Cultura italiana, gastronomia, feiras e shows: o que esperar da 25ª Fenakiwi e 21º Entrai, em Farroupilha

Entrai ocorre em maio e Fenakiwi em julho. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

A programação da 25ª Festa Nacional do Kiwi (Fenakiwi) e do 21º Encontro das Tradições Italianas (Entrai), que vão ocorrer em Farroupilha, foi lançada oficialmente. Em 2025, celebram-se os 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul e a cidade, reconhecida como o Berço da Imigração Italiana no Estado, marcará essa data com uma série de eventos ao longo do ano.

A 21ª edição do Entrai será realizada de 9 a 18 de maio, na Praça da Imigração Italiana, em Nova Milano, aos finais de semana, com entrada gratuita. Nas sextas-feiras, dias 9 e 16 de maio, a programação ocorre das 14h às 22h; aos sábados, 10 e 17 de maio, das 9h às 21h, e nos domingos, dias 11 e 18 de maio, das 8h às 20h.

O Entrai contará com mais de 20 estandes multissetoriais, seis espaços de alimentação, três cervejarias, 10 agroindústrias, espaço kids, uma feira de artesanato, além da participação da Associação Local e o Clube de Mães As Milanesas, com o tradicional pão colonial e o grostoli. O Entrai contará com mais de 30 shows culturais e a programação completa está nas redes sociais do evento.

Já a 25ª Fenakiwi ocorre de 3 a 20 de julho, também aos finais de semana, no Parque Cinquentenário. O evento contará com opções de gastronomia, feira multissetorial, shows e entretenimento. Na quinta-feira, dia 3 de julho, o horário de funcionamento será das 17h às 22h; às sextas, dias 4, 11 e 18 de julho, das 14h às 22h; aos sábados, 5,12 e 19 de julho, das 10h às 22h, e nos domingos, 6, 13 e 20 de julho, das 10h às 21h.

Na quinta e sextas-feiras, a entrada é gratuita. Aos sábados e domingos, o ingresso custa R$ 20, exceto para shows nacionais.

Na primeira sexta-feira do evento, dia 4 de julho, ocorrerá o Seminário Nacional do Kiwizeiro, no auditório da UCS Farroupilha, com entrada gratuita. A feira também proporcionará uma rodada de negócios realizada pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Farroupilha (CICs) e Sebrae, no dia 9 de julho.

Programação dos principais shows da Fenakiwi

Sexta-feira (4/7) - Elvis Celebration in Concert, com Fabiano Feltrin

Sábado (5/7) - Rainha Musical, Brilha Som e Vitor Henrique & Gabriel

Domingo (6/7) - João Luiz Corrêa e Grupo Campeirismo

Sexta-feira (11/7) - Noite do Pagode: Kinhos e Pura Curtição

Sábado (12/7) - Show Nacional com Guilherme & Benuto e Glê Duran

Domingo (13/7) - Banda Rosa’s

Sexta-feira (18/7) - Sandro Coelho e banda

Sábado (19/7) - Armandinho e banda e Reação em Cadeia

Domingo (20/7) - Badin, o Colono.