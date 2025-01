Com ginásio quase concluído, obras do Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul, completam um ano

A reforma na escola Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul, completa um ano no sábado (25). Neste período, os principais avanços foram no ginásio do colégio, que está quase concluído, e no auditório. As duas estruturas estão dentro da primeira etapa dos trabalhos. O prazo para conclusão desta fase é de 15 meses. Ou seja, pelo menos até abril deste ano. Ao mesmo tempo, ocorrem trabalhos da segunda etapa, iniciada em agosto e que contempla os prédios com as salas de aula. O prazo para estas estruturas é de 30 meses.