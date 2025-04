Seleção Brasileira inicia preparação para enfrentar os EUA em amistosos da data Fifa

Luany (C), ex-Grêmio, durante treino da Seleção. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira Feminina iniciou, na tarde da última segunda-feira (31), a preparação para os amistosos contra os Estados Unidos. A primeira atividade ocorreu em Los Angeles.

As jogadoras fizeram trabalhos na academia. E, além de exercícios de fortalecimento muscular, também passaram por testes físicos de potência muscular.





— Como temos atletas em vários momentos diferentes da temporada, aproveitamos o primeiro dia com o grupo para entender a condição de cada uma. Fazemos avaliações médicas e físicas e direcionamos as atividades para otimizarmos o tempo, seja na recuperação, seja na manutenção da condição física delas para iniciarmos bem as sessões de treino no campo — explicou o preparador físico Marcelo Rossetti.

Primeiro treino

Nesta terça-feira (1º), as atletas terão seu primeiro treino no campo, na Universidade da Califórnia em Long Beach. As atividades seguem até sexta-feira (4).