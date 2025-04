Ludmilla erra pênalti e time de Neymar permanece invicto: o que rolou nas primeiras rodadas da Kings League Brasil

Furia, do presidente Neymar, está com duas vitórias.

A Kings League Brasil começou e duas rodadas já foram disputadas nos últimos dias. A estreia foi sábado (29), com cinco partidas realizadas no Banijay Studios, em Guarulhos, São Paulo. A segunda rodada foi na última segunda-feira (31), e contou com pênalti perdido da cantora Ludmilla.