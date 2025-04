Moradores protestam por demora no início das obras de ponte entre Santa Tereza e São Valentim do Sul

Um grupo de cerca de 20 moradores se reuniu nesta terça-feira (1º) para protestar pela demora no início das obras da nova ponte na localidade de Santa Bárbara , na RS-431. A estrutura sobre o Rio Taquari, que fazia a ligação pela rodovia entre Santa Tereza e São Valentim do Sul e também era alternativa para Bento Gonçalves, foi levada pela enchente de setembro de 2023. A manifestação ocorre no km 10, na Linha Alcântara.

Desde fevereiro do ano passado, uma balsa foi instalada no local onde ficava a antiga ponte para fazer a ligação entre Bento e São Valentim do Sul. Em maio de 2024, a intensa chuva voltou a elevar o nível do Rio Taquari. Por consequência, a balsa que operava há poucos meses foi levada pelas águas e foi parar no município de Estrela, no Vale do Taquari. Com isso, a atual balsa começou a operar em julho, quando a empresa colocou a nova estrutura em funcionamento.