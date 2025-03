Caxias do Sul é a primeira cidade gaúcha selecionada no programa Cidades Verdes e Resilientes 

O município de Caxias do Sul é o primeiro do Rio Grande do Sul a participar da iniciativa Cidades Verdes e Resilientes, promovida pelo C40 Cities Climate Leadership Groupe com apoio do Ministério do Meio Ambiente.

Nessa sexta-feira (28), o secretário municipal de Meio Ambiente da cidade, Ronaldo Boniatti, assinou a Carta Compromisso de Adesão ao Programa Cidades Modelos Verdes Resilientes. Ele está em Brasília, participando do encontro de Cidades Verdes e Resilientes.

Além de Caxias do Sul, outras quatro cidades de outras regiões do país foram selecionadas para o programa. São elas: Maranguape, no Ceará, Rio Branco, no Acre, Corumbá, no Mato Grosso do Sul e Serra no Espírito Santo.

Na prática cada cidade terá acesso a um conjunto de recursos, como avaliação detalhada do contexto climático local, orientação estratégica para mitigação e adaptação, além do suporte para desenvolver ações de adaptação, com estimativas de custos, cronogramas e indicadores de monitoramento. Ainda, será oferecido treinamento contínuo para os participantes.