É hora de preparar o casaco: frio deve chegar à Serra na próxima semana

Para esta sexta (28), há condição para pancadas de chuva com raios e ventos fortes.

A região da Serra, assim como todo o Rio Grande do Sul, deve registrar queda mais expressiva da temperatura no início de abril, ou seja, já a partir da segunda metade da próxima semana.

Segundo a Climatempo, é importante destacar que, até o momento, os modelos meteorológicos não apontam a ocorrência de frio extremo, mas, sim, de temperaturas mais amenas das que vem sendo observadas neste começo de outono.

Esta sexta-feira (28) será de céu aberto na região, no entanto, no decorrer do dia, a instabilidade deve contribuir para a formação de nuvens carregadas. Há condição para pancadas de chuva com raios e ventos fortes. Além disso, há risco de queda de granizo em alguns pontos. A temperatura máxima deve chegar aos 27ºC em Caxias do Sul e aos 26ºC em Bento Gonçalves.

Já no sábado (29), a manhã será de céu parcialmente encoberto na Serra. No decorrer da tarde, a entrada de umidade pode contribuir para pancadas de chuva isoladas, com possibilidade para raios. Em Caxias, a mínima será de 18ºC e a máxima de 25ºC.

No domingo, o tempo volta a firmar mais sobre o Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, o sol deve aparecer entre nuvens e, com isso, as temperaturas se elevam. Na região serrana, ainda haverá possibilidade de pancadas de chuva, mas sem intensidade. Deve chegar aos 29ºC em Caxias e 30ºC em Bento Gonçalves.

Início de abril chuvoso

Conforme a Climatempo, a umidade vai seguir atuando na próxima semana, com previsão de pancadas de chuva forte no Rio Grande do Sul. A partir da quinta-feira (3), a entrada de frentes frias mais intensas pode deixar as temperaturas mínimas próximas aos 10ºC, não ultrapassando os 25ºC na Serra.