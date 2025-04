Quinteros está longe de encontrar o Grêmio ideal

Treinador argentino mudou a postura do time. Jefferson Botega / Agencia RBS

A vitória sobre o Atlético-MG foi melhor do que a encomenda para o Grêmio. Somar três pontos contra um adversário poderoso do Brasileirão é um baita resultado em uma longa competição. O desempenho ainda está longe da necessidade mínima para um clube do tamanho do Tricolor.

As dificuldades defensivas no começo da partida foram assustadoras. A facilidade com que o Galo chegou pelos flancos precisa ser corrigida por Gustavo Quinteros.

O ponto positivo que deve ser enaltecido é a mudança de postura. Mesmo com as dificuldades, o Grêmio teve capacidade de reação. Diminuiu a diferença de desempenho em relação ao adversário e teve alta taxa de aproveitamento das chances, marcando dois gols.

Penso que ainda falta alguém para fazer a criação. Tenho a impressão que a manutenção dos três atacantes fragiliza o poder de marcação do meio-campo e fica um buraco entre os setores. Os extremas não ajudam na recomposição. Há muito trabalho pela frente.