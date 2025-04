Após chuva intensa, detritos caem na BR-470 e interrompem o trânsito na Serra da Antas

O trânsito voltou a ficar interrompido na BR-470 , na Serra das Antas entre Veranópolis e Bento Gonçalves, nesta segunda-feira (31). Isso porque após uma intensa chuva, pedras e lama caíram na rodovia . O trecho em questão fica no km 189, em Veranópolis, onde ocorrem as obras para a recuperação da via.

As equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), já liberaram a rodovia, que está com o trânsito no formato pare e siga. Contudo, a atenção se mantém caso a chuva volte a atingir a região.