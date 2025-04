Iniciam obras de recuperação de galeria que colapsou no bairro Castelo, em Caxias do Sul 

Iniciaram nesta segunda-feira (31) as obras de manutenção de um trecho da galeria que ruiu devido às fortes chuvas de 2024 na Rua Maria Eurema Santos da Silva, esquina com a Rua Governador Euclides Triches, no bairro Castelo , em Caxias do Sul. Esta é a primeira fase de um conjunto de ações planejadas para restaurar a galeria e garantir sua plena operacionalidade.

A galeria colapsou após as chuvas intensas de maio de 2024, que provocaram o estufamento e o desabamento de uma das laterais da estrutura, comprometendo o funcionamento do sistema e interditando totalmente a via no trecho afetado. Com dimensões aproximadas de dois metros de largura por dois metros de altura, o canal desempenha um papel essencial na drenagem da região, recebendo um grande volume de água pluvial.