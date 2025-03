Patrocínio de R$ 12 mil, ter no máximo 30 anos e não ser filiada a partido político: os requisitos para ser rainha da Festa da Uva

Coroa da atual rainha da Festa da Uva, Lizandra Mello Chinali. Porthus Junior / Agencia RBS

Até o dia 25 de abril, interessadas em concorrer ao título de rainha e princesas da Festa da Uva de Caxias do Sul podem se inscrever no concurso, aberto desde o início do mês. Mas é preciso correr, já que o número máximo de candidatas é limitado a 24 e, até agora, 10 já preencheram a ficha de inscrição.

Mas, além de ser brasileira, ter no máximo 30 anos, ser solteira e não ter filhos, há vários outros requisitos para cumprir antes da inscrição. A candidata também precisa morar em Caxias, cursar no mínimo o ensino médio e não ter participado do concurso em anos anteriores.

Ela também deverá, obrigatoriamente, ser apresentada por, no mínimo, uma entidade. Esta que, como patrocinadora, deverá pagar R$ 12 mil pela inscrição. Segundo o regulamento, o valor corresponde a 50 ingressos de arquibancada e a 20 ingressos VIP para o evento de escolha (que será no dia 23 de agosto).

— Esse valor é da inscrição e pode ser pago para a Festa da Uva em até três vezes. Esse dinheiro é usado para o evento do dia da escolha, em agosto — explica a diretora social da Festa da Uva 2026, Paula Viezzer.

Ela ainda afirma que o valor não ajuda a custear as atividades do pré-concurso, como palestras, cursos e passeios. Esse dinheiro, segundo Paula, vem da Festa da Uva.

O pagamento da inscrição, no entanto, não é novidade. No última edição da Festa da Uva esse valor foi de R$ 8 mil; a de 2022 custou R$ 12 mil também para entrar no concurso.

Os requisitos para se inscrever: