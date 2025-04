Bom Dia! Acordando aos poucos... Último dia do mês de março... Gratidão, Senhor, pelos 31 dias do terceiro mês de 2025... O tempo é um aliado muito importante... Quando as vozes se calam, o tempo fala... Viver é escutar o que o tempo tem para nos dizer... Feliz dia e semana!

"O tempo vê, escuta e revela tudo." (@passarinhos_no_telhado).

O tempo pode passar rápido ou demorar um bocado, mas tem o poder de validar ou a verdade. O mais difícil é deixar o tempo passar. Queremos que tudo tenha a duração de um instante e bem sabemos que não é assim. Praticamente, a totalidade das soluções reside dentro de nós. Precisamos, cada vez mais, nos escutar e nos conhecer. Estamos demorando demais para praticar o autocontrole, por isso enfrentamos decepções e frustrações.

Ainda bem que o tempo tem a capacidade de nos amadurecer, para melhor compreender. Sim, não há verdade que o tempo não alcance. Ele caminha em silêncio, observando tudo com uma paciência que nós ainda estamos aprendendo a ter. Muitas vezes, queremos justiça imediata, respostas prontas, explicações urgentes. Mas o tempo, com sua sabedoria firme e discreta, mostra que há revelações que só acontecem quando o coração está pronto para enxergar. Ele vê além das aparências, escuta o que é dito nas entrelinhas e guarda o que ainda não estamos prontos para saber.

Aquilo que parecia encoberto, aquilo que doeu sem explicação, aquilo que nos confundiu, um dia se esclarece. O tempo não apaga, ele organiza. E à medida que seguimos, ele vai nos mostrando com mais nitidez quem estava de verdade, o que fazia sentido e o que precisava ficar para trás. Confiar no tempo é descansar do peso de entender tudo agora. Há situações que só farão sentido lá na frente, quando o aprendizado tiver amadurecido dentro de nós.