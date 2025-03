Estão abertas as inscrições para o concurso da Rainha e princesas da Festa da Uva 2026, em Caxias do Sul

Princesas Letícia de Carvalho e Eduarda Ruzzarin Menezes e a rainha Lizandra Mello Chinali formam a corte atual da Festa da Uva Porthus Junior / Agencia RBS

A Comissão Social da 35ª Festa Nacional da Uva abriu oficialmente nesta quinta-feira as inscrições do concurso que elegerá a Rainha e as princesas da edição 2026 do evento. Os registros das candidaturas devem ser feitos até até 25 de abril. O concurso foi anunciado para o dia 23 de agosto, em local e horário a serem definidos.

As interessadas devem, entre outros requisitos, ser solteiras, ter, no mínimo, 18 anos de idade, residir em Caxias do Sul há pelo menos três anos e não ter concorrido em edições anteriores. O número máximo de candidatas é limitado a 24.

As jovens devem preencher a ficha de inscrição disponível no site da Festa Nacional da Uva. No link também está disponível o regulamento completo do concurso. As postulantes que não têm entidade podem preencher a chamada ficha de pré-inscrição.

Mais informações devem ser requisitadas por e-mail para concurso@festadauva.com.br ou pelo WhatsApp: (54) 99168.8237.

A Festa da Uva 2026 irá ocorrer de 19 de fevereiro até 8 de março de 2026.