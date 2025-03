Acidente provoca duas mortes na RS-122, em Farroupilha

Um acidente ocorrido no km 47 da RS-122 , em Farroupilha, no local conhecido popularmente como "Curva da Morte" resultou em duas mortes na tarde deste domingo (30) .

Segundo a ocorrência registrada pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, um homem e uma mulher que trafegavam em uma motocicleta sofreram uma queda enquanto o condutor tentava ultrapassar um caminhão que seguia no mesmo sentido. As vítimas foram atropeladas pelo caminhão e morreram no local.