Após assembleia geral, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre mantém greve da categoria

Servidores municipais realizaram votação na tarde desta quarta-feira (2). Lia Ávila / Divulgação

Servidores municipais de Porto Alegre decidiram pela manutenção da greve da categoria em votação durante assembleia geral na tarde desta quarta-feira (2).

Conforme o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), os servidores pedem uma reposição salarial de 33,4%, alegando que há defasagem nos reajustes calculados pela inflação.

A greve se iniciou na terça-feira (1°). Antes da assembleia, os servidores realizaram uma manifestação nas ruas do Centro Histórico da Capital, causando bloqueios no trânsito. Na última terça (25), os municipários já haviam realizado manifestações no local.

Por meio de nota (leia a íntegra abaixo), a prefeitura diz que estes índices não correspondem à atual gestão e que foram efetuados aumentos no salário e no vale-alimentação. O Executivo orientou as secretarias a cortar o ponto de quem aderir à paralisação.

Veja nota da prefeitura

"A prefeitura reitera a disposição para dar continuidade às negociações com o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa). Nas últimas semanas, o governo esteve em quatro reuniões - a última delas realizada na manhã de terça-feira (1º) - com representantes da diretoria do sindicato, e reafirmou o compromisso com o diálogo, a transparência e em buscar soluções com responsabilidade para as demandas apresentadas dentro da realidade de um município impactado por muitas dificuldades orçamentárias, decorrentes da enchente de maio de 2024.

A administração municipal também ressalta que os índices da defasagem inflacionária apresentados pelo sindicato não correspondem ao período da atual gestão. Entre 2022 e 2023, o Executivo concedeu um reajuste salarial de 15,85% e aumentou em 35% o vale alimentação. Em 2021, durante a pandemia, a concessão de reajustes foi impossibilitada pela Lei Federal 173/2020. Em 2024, a prefeitura repôs em 4,62% o vale alimentação.

Além disso, a prefeitura propôs recentemente um complemento remuneratório para os servidores que recebem até um salário mínimo básico, com pagamento retroativo a janeiro de 2024. O projeto de lei que viabiliza essa medida já está em tramitação na Câmara Municipal.

Em relação aos servidores que aderiram à paralisação a partir de terça-feira, 1º de abril, todas as secretarias foram orientadas a cortar o ponto daqueles que se ausentarem neste dia, em consonância com entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF)."