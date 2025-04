Inter desembarca em Salvador para estreia na Libertadores

Técnico Roger Machado relacionou 23 jogadores. Filipe Duarte / Agência RBS

A delegação do Inter está em Salvador. Por volta de 19h30min desta quarta-feira (2), os jogadores ingressaram no saguão do hotel, onde ficarão concentrados até a saída para a Arena Fonte Nova. Nesta quinta-feira (3), o Colorado enfrenta o Bahia, pela estreia da Libertadores.

Ao todo, o técnico Roger Machado relacionou 23 jogadores para o confronto. Em comparação ao confronto com o Flamengo, pela abertura do Brasileirão, são apenas duas mudanças: saem o goleiro Rochet, afastado após uma cirurgia na mão esquerda, e o volante Diego Rosa, que está emprestado ao Inter pelo próprio Bahia e por motivos contratuais não pode enfrentá-lo. As escolhas para repor estas lacunas são o goleiro Ivan e o atacante Lucca.

Tendência de Valencia no ataque

Antes da viagem, ainda pela manhã dessa quarta-feira (2), em Porto Alegre, foi realizado o último treino que definiu a escalação. A tendência é que Enner Valencia ganhe a posição de Borré. Assim, o Inter entraria em campo com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Valencia.

— Concordo com a utilização do Valencia, mas eu colocaria mais um meia. O jogo não vai ser fácil. O Bahia vem bem. Mas estou confiante e aposto em uma vitória por 1 a 0 — comentou o torcedor Lineu Weber, morador de Aracaju e que viajou até Salvador com o próprio carro para assistir à partida.

O duelo, válido pela primeira rodada da fase de grupos, será disputado a partir das 19h. Além de Inter e Bahia, completam o Grupo F o Atlético Nacional, da Colômbia, e o Nacional, do Uruguai.

Confira os relacionados do Inter:

Goleiros: Anthoni e Ivan

Zagueiros: Vitão, Juninho, Rogel e Kaique Rocha

Laterais: Aguirre, Bernabei, Nathan e Ramon

Volantes: Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Ronaldo

Meias: Alan Patrick, Romero e Gustavo Prado