Prefeitura de Caxias cobra empresa para que obra do acesso ao bairro Planalto inicie na próxima segunda-feira

A construtora de Manaus já é a terceira empresa selecionada para as obras no local

A empresa AF Construtora, de Manaus (AM), que venceu o processo licitatório em janeiro de 2025 para a execução dos itens remanescentes da obra do acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul, tem até segunda-feira (7) para começar os trabalhos. A cobrança partiu da prefeitura nesta quarta-feira (2), pois a empresa ainda não apresentou documentos necessários para o início das atividades. Essa já é a terceira empresa selecionada para a execução do trabalho no local.