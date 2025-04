Antes de morrer em perseguição, policial estava em escola onde professora foi esfaqueada em Caxias do Sul

Antes de morrer durante atuação policial em Caxias do Sul na terça-feira (1º), o soldado Lucas Alexandrino Nazário da Silva, 27 anos, auxiliava no atendimento a outra ocorrência no município. Junto a colegas de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), Silva estava na Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi, onde uma professora tinha sido esfaqueada dentro de uma sala de aula no início da tarde.