Conheça o Legendários, movimento cristão voltado para homens e que está atraindo adeptos na Serra

Um movimento cristão para homens, criado na Guatemala em 2015, está se expandindo pelo Brasil e tem atraído adeptos na Serra gaúcha. A proposta dos chamados Legendários é de que os participantes vivam uma experiência transformadora, a partir de uma imersão de 72 horas em meio à natureza. Em Caxias do Sul, estima-se que pelo menos 60 moradores já tenham sido mobilizados.

Amor, honra e unidade estão entre os princípios do grupo. O dentista Francisco Freitas é um dos líderes do Legendários no município. Ele explica que o grupo não carrega a denominação de igrejas, sendo que homens de qualquer religião podem participar, inclusive quem não tem crença:

— O Legendários é um desafio para que o homem procure a sua melhor versão. Existe o viés cristão e isso fica claro para quem pesquisa sobre o assunto, mas o movimento é aberto para todos — detalha.

A experiência que desafia os homens em meio à natureza é identificada pela sigla TOP, que vem de Track Outdoor Potential. Para participar, é preciso realizar uma inscrição e pagar um valor que varia entre R$ 1,2 mil a R$ 1,9 mil, em média. As datas e locais dos desafios são divulgadas nas redes sociais e no site oficial do Legendários Brasil. De acordo com Freitas, as vagas, limitadas, são bastante disputadas, encerrando-se em poucos minutos.

Após a confirmação da inscrição, os participantes recebem uma lista com os materiais que deverão levar e são incluídos em um grupo de WhatsApp, onde recebem as orientações.

Como funciona a experiência

O desafio TOP é uma espécie de trilha, em áreas de mata, com duração de 72 horas. Nas redes sociais, o movimento detalha que a experiência testa os limites físicos, espirituais e mentais dos Legendários.

Os desafios são realizados em locais apropriados. No RS, há pontos em Santa Maria, Erechim, no Litoral Norte, nas Missões e em Gramado, a mais próxima para os moradores da Serra. Espaços em Gravataí e Montenegro devem fazer parte da lista de destinos em breve.

A dinâmica exata não é detalhada pelo movimento para não atrapalhar o processo do participante. De forma geral, há desafios, atividades e momentos de espiritualidade. Ao final, o Legendário participa de uma formatura e recebe uma camiseta laranja e um boné com um número, o qual o identificará a nível mundial.

O gestor imobiliário Christian de Sá, 27 anos, tornou-se Legendário há poucos dias após viver a experiência em Gramado. Cristão, ele conta que nunca tinha passado por algo similar:

— Foi a experiência mais incrível que eu tive na minha vida. Em apenas 15 dias, eu já me considero um marido melhor, um sócio melhor, um amigo melhor. Se fosse resumir em uma palavra, eu resumiria em metanoia: uma mudança de mentalidade. A pessoa que vai, não volta a mesma — confessa Christian.

O advogado e empreendedor Rodrigo Wisintainer Balen também participou da primeira imersão realizada na Serra, em Gramado. Acervo pessoal / Acervo pessoal

O advogado e empreendedor Rodrigo Wisintainer Balen também participou da primeira imersão realizada na Serra. Ele conta que se aproximou do movimento a partir do escritor e coach Paulo Vieira, que soma mais de 5,5 milhões de seguidores no Instagram.

— Quando eu subi a montanha, fui buscar a espiritualidade, a proximidade com Deus. Fui, como todos os outros, sem saber muito o que ia encontrar lá. Foi uma das coisas mais desafiadoras que já fiz na vida. Fui confrontado, tanto do ponto de vista físico, quanto emocional e espiritual. Mas voltei de lá com o que fui buscar — conta.