Saiba quais comunidades de Farroupilha vão receber a unidade móvel de saúde em abril

A unidade móvel de saúde , ônibus que circula nas comunidades de Farroupilha todos os meses com o objetivo de levar atendimentos para a população do interior, estará em seis localidades neste mês . A ação é realizada das 8h às 11h e das 13h30min às 16h30min .

Conforme a secretaria da saúde do município, serão ofertadas consultas com dentistas e com clínicos gerais. Além disso, estarão disponíveis vacinas, testes rápidos, coletas de citopatológico e testes de glicose.