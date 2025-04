Trânsito volta ao sistema de comboio na BR-470 após bloqueio causado pela chuva na Serra das Antas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que o fluxo de veículos está normalizado, e voltou ao sistema de comboio na BR-470, na Serra das Antas. A rodovia ficou bloqueada na noite de segunda-feira (31) após uma chuva intensa que derrubou pedras e lama na rodovia federal. O trecho fica no km 189, onde ocorrem obras para recuperação da via.

Agora, a BR-470 volta ao sistema de comboio, o mesmo adotado desde o último dia 6 de março, entre os kms 185, no Belvedere do Espigão, em Veranópolis, e 202, no Cainelli, em Bento Gonçalves, na BR-470, voltará ao sistema de comboio.