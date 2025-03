Parceria com governo federal irá ampliar oferta de atendimentos especializados em Caxias

Prefeito Adiló Didomenico destacou que o programa irá ajudar Caxias a ganhar fôlego para cumprir com os atendimentos de saúde diante de uma demanda crescente Andreia Copini / Divulgação

A partir da adesão da prefeitura ao Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), do Ministério da Saúde, Caxias do Sul irá contar com maior oferta de atendimentos especializados nas áreas de oftalmologia, otorrinolaringologia, oncologia e cardiologia. A assinatura do termo de compromisso pelo prefeito Adiló Didomenico ocorreu na tarde desta terça-feira, no auditório do Hospital Geral (HG).

O programa prevê atendimentos no Hospital Pompéia, na Clínica Clélia Manfro e no HG. Os quantitativos mensais, referentes aos atendimentos para Caxias e região, são de 66 atendimentos/ mês na área de oncologia; 160/ mês em oftalmologia; 30/ mês em otorrinolaringologia e 230/ mês em cardiologia. Os atendimentos serão via SUS, seguindo os fluxos habituais.

- Agradeço aos governo federal e estadual por nos auxiliar com esse novo programa, que vai dar um resultado extraordinário, tenho certeza. Agradeço também aos nossos três hospitais de Caxias e em nome deles a todos municípios, porque trabalhamos integrados e todo mundo ganha. Reduz a fila de espera e seguramente aumenta a qualidade de vida dos cidadãos da Serra - disse o prefeito, em seu discurso.

Também estavam presentes no ato a secretária de Estado da Saúde, Arita Bergmann, a superintendente do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul, Maria Celeste de Souza da Silva, a titular da 5ª Regional da Saúde, Tatiane Fiorio, o secretário municipal da Saúde, Geraldo da Rocha Freitas Jr. e representantes dos demais municípios da região.

SOBRE O PROGRAMA*

O PMAE garante recursos financeiros federais para as secretarias estaduais e municipais de saúde e para o Distrito Federal. Esses recursos poderão ser utilizados para o custeio dos serviços públicos e contratação da rede privada (rede complementar) visando ampliar a oferta de consultas especializadas e exames diagnósticos, bem como qualificar o cuidado ao paciente no Sistema Único de Saúde (SUS).