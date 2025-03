Suspensão da Agergs sobre cobranças de multas e corte de água pela Corsan impacta 30 cidades da Serra Gaúcha 

O anúncio do Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), de suspender a cobrança de multas e corte de abastecimento de água com irregularidades de consumo pela Corsan/Aegea, traz impactos diretos para cidades da Serra. A medida, que tem validade por 60 dias, foi anunciada na terça-feira (25).