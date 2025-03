Saúde Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Para evitar a dengue, prefeitura de Caxias começa aplicação de inseticida em bairros; confira orientações

As aplicações ocorrem no início da manhã (a partir de 7h30min) e ao final da tarde (a partir de 16h30min), horários de mais atividade do mosquito

