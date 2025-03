Com implantação de novo serviço, Farroupilha passa a ser referência na Serra em atendimento à Saúde da Mulher

Farroupilha foi o oitavo município selecionado no Rio Grande do Sul para atendimento regionalizado de demandas da ginecologia e planejamento reprodutivo.

Com a assinatura da portaria que vai viabilizar a implantação de Serviços Especializados de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher RS) em Farroupilha , na última terça-feira (27), a cidade da Serra passa a ser referência para 49 municípios no atendimento à saúde da mulher. Farroupilha foi o oitavo município selecionado no Rio Grande do Sul para atendimento regionalizado de demandas da ginecologia e planejamento reprodutivo.

O SER Mulher RS funcionará como um serviço de retaguarda da atenção primária à saúde com atendimento qualificado e especializado de mulheres com alterações nos exames de rastreamento de câncer de colo do útero e de mama, com suspeita de endometriose, adenomiose ou miomatose, para investigação de infertilidade e no climatério — fase de transição da vida da mulher entre a fase reprodutiva e a não reprodutiva.