Melo prepara novo desconto no aluguel de bancas do Mercado Público, isento após enchente

Para seguir dando um fôlego aos donos das bancas do Mercado Público de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo dará 50% de desconto até o final do ano na taxa de permissão de uso, que funciona como um aluguel para os empreendedores, que são também chamados de permissionários. Devido à enchente do ano passado, que atingiu em cheio o empreendimento do Centro Histórico, o valor ficou 100% isento em 2024. Seguiu e seguirá sendo cobrado apenas o condomínio.