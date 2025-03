"Tem muito vigarista e vou dar os nomes", diz Melo enfurecido com operadoras que abandonam fios nos postes

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, está enfurecido com as empresas de telefonia e internet pelos fios abandonados nos postes. O problema se arrasta há anos e, embora sejam realizadas forças-tarefas eventuais, não se vê diminuição nos emaranhados. Questionado pela coluna novamente sobre isso no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, Melo metralhou as operadoras: