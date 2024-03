Com duas toneladas estocadas de fios que retirou de postes de apenas 10 ruas de Porto Alegre, a prefeitura mudou de ideia quanto à destinação do material. Nos próximos dias, será publicado um edital para que todas as empresas interessadas possam participar. Será aceita a proposta da que oferecer maior valor. O dinheiro será usado, provavelmente, para instalação de lixeiras na Capital, diz o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia.