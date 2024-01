Embora a prefeitura tente evitar, há risco de algum corte no fornecimento de internet e telefonia com o corte dos fios soltos dos postes que começa nesta sexta-feira (12). A CEEE Equatorial, dona da estrutura, e as operadoras de telecomunicações, que a alugam, têm sido notificadas há meses para a retirada dos cabos, o que não ocorreu.