Sobre a dificuldade de construtoras e da prefeitura de Porto Alegre de conseguirem "ok" da CEEE Equatorial para fazer fiação subterrânea mesmo que arquem com o custo, a companhia de energia enviou uma nota dizendo que avalia todos os pedidos e que qualquer empresa pode fazer a solicitação. Não chegou a responder o motivo das negativas citadas pelas incorporadoras e pelo secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.