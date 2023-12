Além da novela sem solução para o emaranhado de fios que já estão pendurados nos postes de Porto Alegre, está difícil evitar que as estruturas ficam ainda mais tomadas por eles. Já com uma lei municipal que quer estimular a fiação subterrânea, a prefeitura de Porto Alegre não consegue que a CEEE Equatorial autorize os projetos. O secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm, diz que a pasta os aprova, que as construtoras estão dispostas a pagar pelo serviço, mas a companhia de energia se recusa a aprová-los, o que é necessário para a ligação elétrica.