Corolla 2025 avança na conectividade, tecnologia e garantia de até 10 anos

O Corolla 2025 avança conectividade, tecnologia e segurança. A garantia da Toyota passa para até 10 anos. A configuração GR Sport traz design mais esportivo e novos recursos eletrônicos de segurança. Os conjuntos propulsores permanecem inalterados. O Toyota Corolla 2025 tem preços a partir de R$ 158.490, na versão de entrada GLi 2.0 L, a R$ 199.990, na topo de linha Altis Hybrid Premium.

O Toyota 10, programa de extensão de garantia, prolonga a cobertura por até 10 anos sem custo adicional ao proprietário. O benefício é ativado para fazer revisões programadas na rede autorizada Toyota após o término do período de cinco de garantia de fábrica.

A cobertura adicional é renovável a cada 12 meses ou 10.000 mil quilômetros. A extensão cobre peças de carroceria, sistema de arrefecimento, componentes elétricos e eletrônicos, motor, transmissão e freios até o limite máximo de 60 meses (totalizando 120 meses quando somados à garantia inicial) e 200.000 quilômetros para uso particular ou 100.000 quilômetros para uso comercial, o que ocorrer primeiro.

Corolla tem garantia estendida para até 10 anos.

O Toyota 10 estará disponível para unidades do Corolla ano/modelo 2019/2020 em diante que estejam elegíveis, além de Hilux e SW4, que estrearam o programa no mercado brasileiro no último mês de novembro.

O programa abrange o sistema híbrido que possui garantia de fábrica de oito anos ou 200.000 quilômetros independente do uso (particular ou comercial). Após esse período, a cobertura poderá ser renovada por mais 12 meses ou 10.000 quilômetros até o limite máximo de 10 anos ou 200.000 quilômetros, o que ocorrer primeiro.

Visual do GS Sport atualizado

A frente do GR Sport teve atualização visual.

O para-choque dianteiro redesenhado, frisos pretos, spoiler e difusor traseiro atualizados, rodas de 17” exclusivas com acabamento diamantado e lanternas escurecidas personalizam a identidade Toyota Gazoo Racing do Corolla GR Sport.

Costuras vermelhas destacam acabamento interno.

Detalhes como volante, botão Start/Stop, chave inteligente com emblema GR e costuras em vermelho nos bancos painel, laterais das portas e console valorizam o interior da proposta da versão esportiva.

A suspensão com molas e amortecedores mais firmes, os braços estruturais conectados ao chassi e os defletores na parte inferior da carroceria foram desenvolvidos para priorizar a dirigibilidade mais emocional e esportiva.

O Corolla GR Sport 2025 recebeu novos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, que atuam em conjunto com a câmera de ré, e ar-condicionado automático de duas zonas.

Interior e conectividade

Volante multifuncional e instrumentos digitais.

A nova central multimídia Toyota Play 2.0 de 10 polegadas é interativa Android Auto e Apple CarPlay sem fio e portas USB do tipo C .

Nova multimídia Toyota Play 2.0 com tela de 10".

O Toyota Safety Sense (TSS) recebeu novos recursos que auxiliam a condução e aumentam a segurança como controle eletrônico de velocidade adaptativo, sistema de alerta de mudança de faixas com assistente de permanência.

As versões Altis Premium​ e GR Sport contam com o Toyota Serviços Conectados que pelo aplicativo Toyota App permite consultar o status do veículo, histórico de viagens, lembrete para revisões, indicadores de consumo e diagnóstico de falhas, sem custo.

O pacote completo de Serviços Conectados, gratuito por 12 meses, permite rastreamento e imobilização de veículo roubado, alertas remotos de limite de velocidade e acionamento do alarme, cerca geográfica e monitoramento aprimorado. A contratação adicional de Wi-Fi permite conectar até oito dispositivos.

Dois sistemas propulsores

Dois conjuntos propulsores, sendo um híbrido flex.

O conjunto propulsor do Corolla hibrido flex combina um motor a combustão com dois elétricos. O 1.8 VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex gera 98 cv (gasolina) e 101 cv (etanol) e força (torque) de 14,5 kgfm com os dois combustíveis. Os elétricos são de 72 cv de potência e 16,6 kgfm. A potencia combinada é de 122 cv.

O motor 2.0 Dynamic Force Dual VVT-iE 16V DOHC de até 175 cv de potência e força (torque) de 21,3 kgfm (etanol) atua com a transmissão Direct Shift que simula de dez velocidades. O conjunto combina sistema CVT a uma engrenagem mecânica que atua na arrancada do veículo.

Versões e preços

Aerofólio em preto brilhante e lanternas em LED escurecidas.

Corolla GLi - R$ 158.490

Versão de vendas diretas – PCD, táxi, produtor rural e CNPJ –, tem sete airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista), ar-condicionado, central multimídia Toyota Play 2.0 de 10 polegadas com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, volante multifuncional, câmera de ré, faróis e lanternas com acendimento automático, retrovisores externos com rebatimento elétrico, vidros frontais com película antirruído e sistema Isofix.

XEi - R$ 161.990

Acesso por aproximação e partida por botão, acabamento interno em couro e material sintético, quadro de instrumentos digital com tela TFT de 12,3 polegadas, ar-condicionado digital automático, rodas de liga leve de aro 17 polegadas, aletas para troca sequencial de marchas,. Também controle de eletrônico de velocidade adaptativo, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, pacote Toyota Safety Sense com assistente de pré-colisão frontal, assistente de permanência em faixa e farol alto automático.

GR-Sport - R$ 189.990

A versão esportiva conta com teto solar elétrico.

Acrescenta teto solar elétrico, ar-condicionado digital de duas zonas, carregador de celular por indução, Toyota Serviços Conectados, alerta de ponto cego, sensor de reconhecimento de tráfego traseiro, faróis e lanternas de LED.

Altis Premium - R$ 199.990

Acabamento interno com revestimento nas cores bege e marrom, banco do motorista com regulagem elétrica e retrovisores externos com rebatimento automático.

Versões e preços

Toyota Corolla 2025

GLi 2.0L – R$ 158.490

XEi 2.0L – R$ 161.990

Altis 2.0L Premium – R$ 188.590

GR-Sport 2.0L – R$ 189.990

Altis Hybrid Premium – R$ 199.990

