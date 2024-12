A um mês do Gauchão, como está a preparação dos clubes do Interior 

Enquanto uns descansam, outros já estão com os pés nos gramados. Inclusive, com bola rolando.

Grêmio, Inter e Juventude, times da Série A do Brasileirão, seguem em férias a um mês do início do Campeonato Gaúcho. Já as outras nove equipes começam a intensificaram a sua preparação para o Estadual, que começa em 22 de janeiro.