Conheça os técnicos do Gauchão 2025

Roger fará seu primeiro Gauchão pelo Inter. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Daqui a um mês, a partir de 22 de janeiro e durante pouco mais de 50 dias, os técnicos do Gauchão 2025 estarão na vitrine do futebol. Somente um poderá celebrar a glória do título. Outros nove terão de se contentar com vagas em competições nacionais ou a simples permanência na primeira divisão. E dois sofrerão o gosto amargo do rebaixamento à Divisão de Acesso em 2026.

Para conhecer melhor os 11 comandantes dos times participantes do próximo Campeonato Gaúcho — o Grêmio ainda não confirmou o seu técnico —, Zero Hora detalha o perfil de cada profissional, com dados pessoais, histórico de carreira e conquistas.

O mais velho

Rogério Zimmermann completará 60 anos em 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Rogério Garcia Zimmermann

Nascimento — 10/6/1965 (59 anos)

Local — Porto Alegre/RS

Clube — São José

Participações em Gauchão — 14

O mais novo

Ariel Lanzini da Silva

Nascimento — 11/8/1988 (36 anos)

Local — Porto Alegre/RS

Clube — Pelotas

Participações em Gauchão — 1

Os mais experientes

Rogério Zimmermann vai para seu 14º Gauchão. Atrás dele, aparece Roger Machado, do Inter, que treinará pela sexta vez no estadual gaúcho.

Os estreantes

Matheus Costa treina o Ypiranga. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Serão ao menos quatro estreantes no Gauchão em 2025: Matheus Costa (Ypiranga), William de Mattia (Brasil-PEL), Ariel Lanzini (Pelotas) e Bruno Coutinho (Monsoon).

Matheus Silva Ferreira da Costa

Nascimento — 14/1/1987 (37 anos)

Local — Curitiba/PR

Clube — Ypiranga

Participações em Gauchão — 1

Bruno Coutinho Martins

Nascimento — 21/6/1986 (38 anos)

Local — Porto Alegre/RS

Clube atual — Monsoon

Participações em Gauchão — 1

William de Mattia (Dema)

Nascimento — 28/4/1983 (41 anos)

Local — Criciúma/SC

Clube atual — Brasil-Pel

Participações em Gauchão — 1

O campeão

Roger Machado Marques

Nascimento — 25/4/1975 (49 anos)

Local — Porto Alegre/RS

Clube — Inter

Participações em Gauchão — 6

Roger foi campeão como técnico do Grêmio no Gauchão 2022. Camila Hermes / Agencia RBS

Roger estreou como técnico, no Campeonato Gaúcho, dirigindo o Juventude em 2014. Depois passou por Novo Hamburgo (2015), Grêmio (2016 e 2022) e voltou ao Juventude em 2024. Foi campeão dirigindo o tricolor da Capital em 2022.

Segundo Gauchão - o primeiro efetivo

Paulista de Santa Bárbara d'Oeste, o treinador do Juventude no Gauchão 2025 estará estreando com um time principal na competição. Mas ele já comandou em outra oportunidade. Em 2021, Fábio Matías estava no sub-20 do Inter e começou àquele Campeonato Gaúcho enquanto o elenco adulto iniciava a pré-temporada.

Em função da pandemia de Covid-19, o Gauchão 2021 começou apenas dois dias depois do término do Brasileirão 2020, que se estendeu até 25 de fevereiro do ano seguinte. Com isso, os titulares tiveram um período de férias e só estrearam no estadual na quarta rodada, em 14 de março. Matías fez quatro pontos em três partidas: 1x0 Juventude, 2x2 Pelotas e 1x2 São Luiz.

Fábio Matías no Inter em 2021. José Finkler / Sport Club Internacional

Fábio Henrique Matías

Nascimento — 25/9/1979 (45 anos)

Local — Santa Bárbara d'Oeste/SP

Clube atual — Juventude

Participações em Gauchão — 2

Os conhecedores da aldeia

Os quatro técnicos restantes do Gauchão 2025 já sabem bem o que é treinar no interior do Estado. Dois nasceram por aqui. Outros dois já se acostumaram a viver no Rio Grande do Sul.

Alessandro Telles está no São Luiz. Fernando Rocha / Visão Fotográfica, Divulgação

Alessandro Telles nasceu em Paraíba do Sul/RJ, na região de Petrópolis, a cerca de 140 quilômetros da capital. Foi atacante, tendo começado na base do São Paulo. Jogou no Ypiranga, de Erechim, em 1998, e fez sequência no futebol gaúcho a partir de 2001, jogando no Santa Cruz, São Luiz, Ulbra, Gaúcho e Santo Ângelo. Partiu para a carreira de técnico sendo auxiliar no Caxias, São Luiz, Passo Fundo, Pelotas e Juventude.

Alessandro Telles da Silva

Nascimento — 7/10/1969 (55 anos)

Local — Paraíba do Sul/RJ

Clube — São Luiz

Participações em Gauchão — 2

Seu primeiro trabalho como treinador efetivo foi no Inter-SM em 2022. E o primeiro Gauchão foi em 2024, no próprio São Luiz. Fez partidas como interino no São Luiz (2014) e Passo Fundo (2016).

William Campos é filho de Beto Campos, já falecido, técnico campeão gaúcho com o Novo Hamburgo em 2017. Jefferson Botega / Agencia RBS

William Cirilo de Campos

Nascimento — 18/2/1988 (36 anos)

Local — São Borja/RS

Clube atual — Avenida

Participações em Gauchão — 3

Segundo técnico mais jovem do campeonato, apenas seis meses atrás de Ariel Lanzini, do Pelotas, William Campos treinou o São Luiz em 2023 e o Guarany, de Bagé, em 2024.

Luizinho (D) fez dois bons campeonatos com o Ypiranga em 2022 e 2023. Porthus Junior / Agencia RBS

Luiz (Luizinho) Henrique Vieira

Nascimento — 4/2/1972 (52 anos)

Local — Criciúma/SC

Clube — Caxias

Participações em Gauchão — 3

Meia habilidoso do Brasil-Pel nos anos 1990, Luizinho Vieira começou a carreira de técnico em 2010. Mas só foi treinar no Gauchão em 2022 quando chegou ao vice-campeonato com o Ypiranga. No ano seguinte, outra bela campanha, encerrada apenas na fase semifinal, diante do Grêmio.

Márcio Nunes começou como técnico em 2017. Renata Medina / Inter-SM, Divulgação

Márcio Ricardo Fortes Nunes

Nascimento — 27/9/1980 (44 anos)

Local — Cachoeira do Sul/RS

Clube atual — Guarany-Ba

Participações em Gauchão — 6

Em 2017, ele era zagueiro do São Paulo, de Rio Grande, no Gauchão. Decidiu de aposentar e assumiu como técnico interino em apenas um jogo: ganhou do Grêmio, de Renato Portaluppi, por 1 a 0, no Estádio Aldo Dapuzzo, gol do seu ex-companheiro de zaga, Cleylton.

Dali em diante se consolidou como um técnico emergente no Interior. Disputou mais quatro campeonatos gaúchos por Novo Hamburgo e Avenida, sempre se mantendo na elite.

Origem

Gaúchos

Ariel Lanzini (Porto Alegre)

Bruno Coutinho (Porto Alegre)

Márcio Nunes (Cachoeira do Sul)

Roger Machado (Porto Alegre)

Rogério Zimmermann (Porto Alegre)

William Campos (São Borja)

Forasteiros

Alessandro Telles (Paraíba do Sul-RJ)

Fábio Matías (S. Bárbara d'Oeste-SP)

Luizinho Vieira (Criciúma-SC)

Matheus Costa (Curitiba-PR)

William de Mattia (Criciúma-SC)

Bruno Coutinho (13) foi meia do Grêmio entre 2004 e 2006 Paulo Franken / Agencia RBS

Exs-jogadores

Alessandro Telles (atacante)

Bruno Coutinho (meia)

Fábio Matías (goleiro)*

Luizinho Vieira (meia)

Márcio Nunes (zagueiro)

Roger Machado (lateral esquerdo)

Rogério Zimmermann (lateral direito)*

William de Mattia (meia)

*Não se profissionalizaram

Não jogaram antes