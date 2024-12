Avião que caiu em Gramado pertencia à família Galeazzi, especializada em recuperação e reestruturação de empresas

Conforme os registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava em nome de Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas e filho de Claudio Galeazzi, ex-conselheiro do Grupo Pão de Açúcar, falecido em 2023.

Além de dono do avião, Luiz Claudio pilotava a aeronave que decolou neste domingo (22) de Canela e que caiu em Gramado. No aparelho, estavam outros integrantes da família. Luiz Galeazzi atuava como CEO de serviços de melhoria empresarial, recuperação e reestruturação em uma empresa que leva seu sobrenome: Galeazzi & Associados. Em nota, a empresa confirmou o falecimento do empresário, de 61 anos, sua esposa, três filhas e de outros membros da família, além de bruno Cardoso Munhoz Guimarães (diretor da companhia).