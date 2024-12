Cherini não entende por que Osmar Terra negou entrada no PL na janela de 2026

Foto da polêmica: Terra, Cherini e Maurício Marcon. Giovani Cherini / Arquivo Pessoal

Você escolhe em quem quer acreditar: no presidente do PL, Giovani Cherini, ou no deputado Osmar Terra (MDB).

Cherini diz que Terra acertou com ele a filiação ao PL em 2026. Terra respondeu com um longo vídeo endereçado aos companheiros do MDB, dizendo que nada está definido e criticando a postura do partido que integra há 40 anos. Disse que foi convidado por Cherini, Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, mas não fechou a transferência.

Na semana passada, Cherini encaminhou uma foto dele com Terra e com o deputado Maurício Marcon (PL), de mãos dadas. Poderia ser uma simples foto de três colegas que pensam e votam afinados, mas a informação do deputado ia além: era a imagem do momento em que Terra e Marcon selaram sua entrada no PL.

Questionado pela coluna se seria em 2025 ou apenas na janela de 2026, Cherini respondeu que seria em março de 2026. Janela é aquele período em que os deputados podem trocar de partido sem risco de perder o mandato.

Diante da repercussão da notícia, Terra gravou um longo vídeo para o Instagram, desmentindo o colega. Cherini ficou sem entender. À coluna, reafirmou que, antes de distribuir a foto, perguntou a Terra e se ele autorizava e o deputado respondeu que sim.

— Ele me pediu para publicar. Me disse “já estou no PL”. Estava sentado numa das cadeiras do PL na Câmara. Perguntei duas vezes: “Posso publicar essa foto de vocês? Já dentro do PL na janela?”. Repetiu duas vezes que “sim”.

No MDB, a saída de Terra é dada como favas contadas. O partido já nem se dá o trabalho de responder às críticas que ele faz ao partido. Um dos líderes disse à coluna que a decisão é não dar palanque para Terra, que estaria buscando holofotes “porque faz um mandato muito apagado e sabe que no MDB terá dificuldade para se eleger em 2026”.