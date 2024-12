Osmar Terra desmente Cherini e diz que ainda não acertou ida para o PL

Osmar Terra, Giovani Cherini e Maurício Marcon no plenário da Câmara. Giovani Cherini / Arquivo Pessoal

Em um vídeo com duração de seis minutos e 50 segundos, o deputado federal Osmar Terra desmentiu a informação dada à coluna pelo presidente estadual do PL, Giovani Cherini, de que ele irá para o partido de Jair Bolsonaro em março de 2026, sem risco de perder o mandato. Terra disse a seus contatos no Instagram que a foto em que ele, Cherini e o deputado Maurício Marcon (Podemos) aparecem de mãos dadas foi apenas uma foto do momento em que os dois foram convidados para ingressar no PL.

No vídeo, o deputado diz que recebeu convite de Cherini, Bolsonaro e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, mas que estão vendo sua ”inquietude em relação aos rumos que o MDB está tendo”. Terra esclarece que não saiu do partido — a coluna não disse que tinha saído, mas que, segundo Cherini, sairá em 2026.

Terra diz que tem 40 anos de MDB e que se orgulha de sua história no partido, mas entende que o partido precisa rediscutir seu futuro. Ele sempre se opôs à participação nos governos do presidente Lula e do gvernador Eduardo Leite. Na última eleição municipal, preferiu ficar ao lado dos candidatos do PL em Santa Maria e Caxias do Sul. Por isso, foi aberto um processo de expulsão.