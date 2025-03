TRE-RS faz autópsia da abstenção de 2024 em seminário de três dias

Desembargador Voltaire de Lima Moraes convidou Leite para seminário sobre abstenção. Vitor Rosa / Divulgação

Por que, afinal, tantos eleitores deixaram de votar em 2024 no Rio Grande do Sul? Em busca de respostas para essa pergunta o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) fará um seminário de três dias, entre 12 e 14 de março. Serão ouvidos juízes, promotores, advogados, jornalistas, cientistas políticos, partidos políticos, acadêmicos e eleitores.

O encontro, com transmissão pelo YouTube, começa às 10h do dia 12, com falas do presidente do TRE-RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo e do presidente do Tribunal de Justiça gaúcho, desembargador Alberto Delgado Neto.

O presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas, e o governador Eduardo Leite foram convidados a integrar a lista de palestrantes. O convite a Leite foi entregue nesta quinta-feira pela direção do TRE-RS.

Três dias de debates

No primeiro dia de debates será apresentado um relatório sobre a abstenção e as justificativas dadas pelos eleitores. No último painel, jornalistas darão sua visão sobre a elevada abstenção no primeiro e no segundo turnos da eleição passada.

O segundo dia começará com o lançamento de uma revista pelo TRE-RS, seguido de painel com a participação de sociólogos, economistas, cientistas políticos e juristas. Para não ficar apenas nas causas, o seminário inclui um painel com a apresentação de propostas do Ministério Público gaúcho e da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB-RS) para engajar os eleitores.