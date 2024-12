Leite confirma disposição de concorrer a presidente

Em caso de fusão entre PSD e PSDB, Leite precisará disputar a indicação com outro governador. É Ratinho Júnior, do Paraná.

O PSD foi o partido que elegeu o maior número de prefeitos na eleição de 2024. Saiu fortalecido na comparação com PT e PL, mas não tem um líder com popularidade semelhante à do presidente Lula ou do ex-presidente Jair Bolsonaro.