Prefeito eleito de Santa Maria anuncia sete secretários para o novo governo

Decimo (centro) apresentou primeiros integrantes do seu governo.

O prefeito eleito de Santa Maria divulgou nesta quinta-feira (19) sete primeiros secretários da nova gestão . Rodrigo Decimo (PSDB) e a vice, Lúcia Madruga, esperaram a aprovação do projeto de reforma administrativa na Câmara de Vereadores para confirmar os primeiros integrantes da equipe.

Atual vice-prefeito, Decimo manterá no cargo quatro secretários do governo Jorge Pozzobom. Os outros três nomes anunciados já fazem parte do governo e exercerão novas funções a partir de 2025.